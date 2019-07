Netanyahu avverte Teheran: l’Iran è nel raggio d’azione dei caccia israeliani

Commentando le continue minacce dell’Iran sulla distruzione di Israele, oggi, in un discorso presso una base aerea, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito Teheran di essere nel raggio d’azione dei caccia di Tel Aviv.

​La scorsa settimana, il presidente della commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale e la politica estera, Mojtaba Zolnour, in un'intervista al canale televisivo Al-Alam, ha affermato che se gli Stati Uniti dovessero attaccare l'Iran, Israele sarebbe completamente distrutto nel giro di mezz'ora.

"L'Iran minaccia la distruzione di Israele: dovrebbe ricordare che questi aerei possono raggiungere qualsiasi luogo in Medio Oriente, incluso l'Iran, e certamente la Siria", ha detto Netanyahu.

המטוסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום במזרח התיכון - גם לאיראן ובוודאי גם לסוריה. pic.twitter.com/g2YvChFEMk — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 июля 2019 г.

L'appello di Netanyahu

In precedenza, Benjamin Netanyahu ha inoltre ribadito il suo appello a Francia, Gran Bretagna e Germania per imporre automaticamente sanzioni contro l'Iran.

Il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu ha definito il nuovo alleggerimento degli impegni da parte di Teheran nell'ambito del piano d'azione globale congiunto e l'aumento dell'arricchimento dell'uranio un "passo molto, molto pericoloso".

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, alla Conferenza di Herzliya, ha annunciato che lo stato ebraico si sta preparando ad essere coinvolto militarmente in caso di un'escalation tra Iran e Stati Uniti.

Le relazioni tra Israele e Iran

Le relazioni tra Israele e Iran sono peggiorate dopo l’intervento militare iraniano in Siria. Tel Aviv sostiene che Teheran stia cercando di consolidare la sua presenza in Siria ed ha condotto diversi raid aerei per distruggere gli obiettivi iraniani. L’Iran ha sempre negato ad Israele il diritto all’esistenza, e ricorre continuamente alle minacce di distruggerlo.