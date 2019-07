Terremoto in California: crepa visibile dallo spazio

La spaccatura, che si è formata poco lontano dall’epicentro delle scosse sotterranee, è visibile dalle immagini satellitari della compagnia Planet Labs. La crepa si è creata in un territorio di carattere desertico che probabilmente in precedenza era coperto dall’acqua: lo dimostrano le tracce di erosione sulla sabbia.

Gli effetti del terremoto sono visibili anche su alcuni tratti stradali in California, dove sono apparse delle crepe. Al momento attuale una delle strade è chiusa per via dei lavori in corso.

Il terremoto nel sud della California di magnitudo 7,1 è avvenuto il 5 luglio alle 3.19 UTC. Si tratta del secondo forte terremoto a colpire questa zona in una settimana e del terremoto più forte in California dal 1994. Circa 200 mila abitanti sono rimasti senza energia elettrica e alcuni sono rimasti feriti. Il 4 luglio un terremoto di magnitudo 6,6 è stato registrato a 18 km a nord-est della città di Ridgecrest.