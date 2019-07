NATO deve intimidire Russia – Washington Examiner

Secondo il giornalista, infatti, la strategia di Mosca prevede ingerenze nella NATO per causarne la scissione, oltre che l’utilizzo dell’arma militare.

“L’alleanza si è focalizzata troppo sulla difesa. Vuole dislocare nei paesi europei sempre più forze e mezzi di difesa anti-missile. Non c’è male, ma questo crea una falsa sensazione di sicurezza”, scrive Rogan.

Infatti, spiega, i missili russi superano comunque la difesa missilistica della NATO e per i dirigenti dell’alleanza è il momento di ammettere che la sua forza non è solo nell’unione, ma anche nella capacità di “intimidire l’avversario”. E il presidente russo Vladimir Putin non si farà intimidire da una difesa che non può annientare tutti i suoi missili, scrive Rogan.

Il giornalista è sicuro che la NATO possa e debba rispondere alla Russia tramite tre potenze nucleari, USA, Regno Unito e Francia, che devono mostrare alla Russia di essere pronte a infliggere un potente colpo nucleare. Proprio per questo Rogan definisce giusta la realizzazione negli USA di testate nucleari di piccola potenza.

Inoltre, secondo il giornalista, la NATO dovrebbe preoccuparsi di migliorare il proprio arsenale non nucleare, tra cui l’artiglieria a lungo raggio, i missili e i più potenti mezzi delle forze aeree in grado di superare la difesa anti-missile russa.

Qual è invece la strategia di difesa adottata dagli USA? Il Capo di Stato Maggiore dell'Air Force USA David Goldfein ha rivelato i dettagli del piano per difendere l’America da un potenziale attacco nucleare da parte della Russia.