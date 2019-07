Venezuela, Maduro sostituisce generale sospettato di eversione

Il generale Rodriguez Cabello è stato nominato nuovo comandante delle forze terrestri venezuelane al posto di Jesus Suarez Chourio. Lo ha annunciato con un tweet oggi il presidente Nicolas Maduro.

"Ho nominato il generale Rodriguez Cabello come comandante delle forze terrestri, il generale Fabio Zavarse come comandante della guardia nazionale e il generale Bernal Martinez come comandante della milizia popolare", ha twittato il capo di Stato venezuelano.

Designé al M/G Rodríguez Cabello como Comandante del Ejército, al M/G Fabio Zavarse como Comandante de la Guarda Nacional y al M/G Bernal Martínez como Comandante de la Milicia. Ratifiqué a los Comandantes de la Armada, Aviación, CEO y al Ministro de la Defensa. pic.twitter.com/NTdW9pWYkh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 июля 2019 г.

​Secondo il quotidiano EL NACIONAL, Chourio, sostituito da Cabello, era sospettato di aver sostenuto un gruppo ribelle di militari a sostegno del leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò il 30 aprile. Tuttavia lo stesso giorno Chourio aveva giurato fedeltà al capo di Stato.

Maduro ha inoltre aggiunto che Vladimir Padrino Lopez continuerà a guidare il ministero della Difesa.

I cambiamenti nelle forze armate del Venezuela si sono verificati dopo che le autorità hanno riferito di aver sventato un tentativo di colpo di stato pianificato per il 23-24 giugno, che comprendeva inoltre l'assassinio del presidente Nicolas Maduro.