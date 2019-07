Vaticano toglie immunità a Nunzio Apostolico in Francia sospettato di molestie sessuali

Contro il 74enne Monsignor Luigi Ventura, dal 2009 Nunzio Apostolico in Francia, pendono quattro denunce per molestie sessuali.

Il rappresentante ufficiale del Vaticano in Francia, il 74enne Monsignor Luigi Ventura, è stato temporaneamente privato dell'immunità diplomatica per decisione della Santa Sede. Lo ha segnalato oggi France-Presse con riferimento ad una dichiarazione del ministero degli Esteri francese.

"Il ministero degli Affari Europei e degli Affari Esteri, che aveva inoltrato la richiesta alla Santa Sede della Procura per la revoca dell'immunità diplomatica al Nunzio Apostolico in Francia, ha ricevuto l'autorizzazione dalla Santa Sede per il ritiro dell'immunità per questo caso", l'agenzia riporta le parole di un rappresentante del dicastero diplomatico francese.

In precedenza era stato riferito che quattro persone avevano denunciato Monsignor Ventura, che dal 2009 è il Nunzio Apostolico in Francia. Tre querelanti hanno già fornito la loro versione agli investigatori.