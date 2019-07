All'asta pistole “spaziali” da 1 milione di dollari

Il motivo per cui due pistole possono costare 1 milione o di più è semplice e insolito: sono fatte con il meteorite Muonionalusta con un'età stimata di 4,5 miliardi di anni (uno dei più antichi meteoriti mai caduti sulla Terra). Queste pistole sono state messe all'asta a Dallas, riferisce NDTV.

Il meteorite è piuttosto famoso: è stato rinvenuto nel 1906 in Finlandia, si ritiene che sia caduto circa un milione di anni fa, molti frammenti sono conservati in vari istituti geologici in tutto il mondo (a Mosca si può vedere nel Museo Geologico Vernadsky).

Le pistole non sono completamente costituite da materiale meteorico, ma secondo i creatori, la maggior parte del metallo arriva proprio dallo spazio.