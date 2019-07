Cnn: Casa Bianca lascia fuori Facebook e Twitter da incontro sui social network

Allo stesso tempo l'amministrazione del presidente Donald Trump non ha ancora specificato chi prenderà esattamente parte all'evento.

L'amministrazione del presidente Donald Trump non ha invitato Facebook e Twitter alla Casa Bianca per l'incontro dell'11 luglio dedicato alla necessità di elaborare nuove regole di comportamento nei social network. La notizia è riportata dalla Cnn.

Secondo il canale, Facebook e Twitter si aspettavano una decisione simile da parte dell'amministrazione americana.

Le due compagnie ritengono che le discussioni delle misure da adottare da parte dei social network per rimuovere le informazioni dannose molto difficilmente saranno costruttive, dal momento che in questa riunione ci saranno essenzialmente persone dell'area neocon, che ripetutamente si sono lamentate nei confronti di Facebook e Twitter per la loro prassi di bloccare i post degli utenti che fomentano l'odio razziale.

La Casa Bianca non ha ancora specificato chi esattamente prenderà parte all'evento.

In precedenza l'amministrazione aveva evidenziato di voler radunare "i leader nel campo delle informazioni digitali per una conversazione approfondita sulle possibilità e sui problemi del moderno ambiente di internet".