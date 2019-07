Video: assemblaggio F-35 con tecnologie all’avanguardia

Secondo Popular Mechanics, la cosa più interessante del video è il sistema di proiettori luminosi sul soffitto dell’impianto che segnalano agli operai il punto esatto della fusoliera in cui installare gli elementi di fissaggio e gli altri componenti, oltre a stabilire l’ordine delle fasi di assemblaggio.

Questo processo di assemblaggio non richiede che l’operaio consulti costantemente le istruzioni e gli ingegneri, tramite il centro di gestione dei proiettori, controllano i lavori.

“Non è esagerato affermare che i processi produttivi all’avanguardia come questi sono il motivo per il quale l’F-35 non ha ancora avuto un singolo incidente legato alla rottura della costruzione nonostante le oltre 200 mila ore passate in volo”, conclude Popular Mechanics.

A luglio si è saputo che i caccia F-35 Lightning II del Corpo dei Marines e dell’Aeronautica militare USA se volano a velocità ipersonica e possono mantenere la bassa visibilità per un periodo di tempo limitato. In periodi più lunghi rischiano di subire danni strutturali o perdere la bassa visibilità.

Northrop Grumman è uno dei principali fornitori che partecipano alla produzione dei caccia F-35 Lightning II. Il progettatore e principale produttore dell’aereo è Lockheed Martin.