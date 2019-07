Malta autorizza sbarco migranti da nave Alan Kurdi

I naufraghi verranno successivamente ridistribuiti in altri paesi europei ha dichiarato Joseph Muscat, il premier di Malta su Twitter.

None of the said immigrants will remain in #Malta as this case was not under the responsibility of the Maltese authorities. 3 persons on board in need of urgent medical attention will be immediately evacuated. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 7 июля 2019 г.

​Secondo le trattative tra la Commissione europea, il governo tedesco e Malta, La Valletta trasferirà tutti e 65 i migranti su una nave militare che entrerà poi in uno dei porti dell’isola, ha sempre specificato il premier su Twitter.

Following discussions with @EU_Commission and #Germany gov, #Malta gov will transfer 65 rescued immigrants on board #AlanKurdi to @Armed_Forces_MT asset which will then enter a Maltese port. All rescued persons on board will be immediately relocated to other #EU Member States. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 7 июля 2019 г.

​La decisione della nave Alan Kurdi di rinunciare all'Italia è avvenuta perché, come ha spiegato la ONG in un tweet "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo. Resta da vedere se i governi europei appoggeranno la posizione dell'Italia. Le persone non sono un chip di contrattazione”.

In the evening, the #AlanKurdi changed its course towards Malta.

We can not wait until the state of emergency prevails.



Now it has to be proven whether the European governments stand by Italy's attitude.

Human lives are not a bargaining chip. pic.twitter.com/wHczdoI4po — sea-eye (@seaeyeorg) July 6, 2019

​Già a dicembre, gennaio e aprile, la nave era stata in acque maltesi. In aprile, fu autorizzata ad entrare nel porto di La Valletta e sbarcare i naufraghi che si erano incontrati nelle acque della Libia, ma solo dopo essere rimasti in mare per 11 giorni in attesa di un accordo tra i paesi europei per la ridistribuzione dei migranti.

L'Alan Kurdi è arrivata dalle acque territoriali maltesi domenica dopo aver cambiato rotta da Lampedusa a Malta.

La nave gestita dalla ONG tedesca Sea-Eye ha salvato i migranti il venerdì al largo della costa libica e ha rifiutato le istruzioni dalla guardia costiera libica di portarli in un porto in Libia. Lo stato nordafricano non è considerato un luogo di salvezza da parte dell'ONU in caso di conflitto interno.

Ieri notte a Lampedusa, un'altra nave delle ONG, l'Alex, è stata autorizzata a sbarcare i 46 migranti ancora a bordo. Le autorità italiane hanno sequestrato la nave.

L'Italia ha emanato severe leggi per impedire alle navi di soccorso delle ONG di entrare nelle sue acque per sbarcare i migranti, conseguenza di una politica di linea dura sostenuta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.