Lo scudo missilistico USA da miliardi di dollari è pieno di “buchi”

In precedenza, i funzionari militari della NATO hanno dichiarato che stavano esaminando la possibilità di aggiornare gli esistenti scudi di difesa missilistica in Europa orientale per intercettare i missili balistici russi.

La rete di difesa missilistica di Aegis Ashore negli Stati Uniti è solo parzialmente operativa a causa di ripetuti ritardi, cancellazioni e guasti dei test dei missili intercettori e ai problemi con gli appaltatori in Polonia, ha concluso un nuovo rapporto dell'Ufficio di contabilità del governo (GAO).

Secondo il GAO, nel 2018, furono effettuati solo sette degli undici test di volo pianificati. "Inoltre", afferma il rapporto, "i problemi di prestazioni dell'appaltatore di costruzione si tradurranno nel complesso del sistema difensivo missilistico Aegis Ashore, che in Polonia sarà consegnato almeno 18 mesi dopo la data prevista di dicembre 2018".

Nel caso del sito della Polonia, il rapporto afferma che i funzionari hanno dovuto affrontare ripetuti problemi con gli appaltatori edili, nonostante i molteplici sforzi per risolvere i problemi, compreso lo spiegamento di personale chiave al sito, aggiungendo un secondo turno e trattenendo alcune tasse di aggiudicazione agli appaltatori dovuti ai ritardi

"Nonostante questi sforzi, (l'Agenzia per la difesa missilistica) ha riscontrato che le prestazioni dell'appaltatore sono ancora particolarmente scarse nei settori della gestione delle costruzioni, dell'identificazione, degli appalti, della consegna tempestiva di materiali importanti e dell'assunzione tempestiva di personale con competenze adeguate", si legge nella relazione .

Inoltre, secondo il rapporto, l'agenzia ha dovuto negoziare con il governo polacco per consentire ai potenti sistemi radar del sito Aegis di disporre di una gamma di frequenze radio precedentemente riservate per uso commerciale.

In Romania pare che l'Agenzia per la difesa missilistica stia ancora armeggiando con vari sul sito di Aegis Ashore, compresi i sistemi di raffreddamento malfunzionanti, tre anni dopo che il sito è stato dichiarato operativo.

Il GAO ha anche avvertito del programma di test scelto per il sistema di difesa antimissile, affermando che la tendenza a sospendere test fondamentali di di intercettazione fino a dopo che il sistema è già stato dichiarato operativo "può determinare una scoperta tardiva e costosa di problemi". Nelle sue raccomandazioni, l'agenzia propone di sfruttare i ritardi nella costruzione della base della Polonia Aegis Ashore per effettuare ulteriori test.

Un sistema missilistico offensivo

La Russia ha criticato gli sforzi degli Stati Uniti nel dispiegamento di un sistema missilistico “difensivo” in europa orientale, sostenendo che questo mina la stabilità strategica e che l’attuale base in Romania e quella che verrà realizzata in Polonia sono illegali in base ai termini del Trattato INF.

Infatti i russi sostengono che i lanciatori MK-41 del sistema Aegis Ashore sono anche in grado di lanciare missili da crociera Tomahawk armati con testate nucleari. Washington ha negato tali affermazioni e ha assicurato Mosca che Aegis Ashore ha solo capacità difensive.

Nel 2016, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che lo spiegamento del sistema Aegis Ashore in Romania ha costretto i militari russi a mettere sotto tiro il sito in caso di guerra.

Venerdì, il capo della NATO Jens Stoltenberg ha incontrato i funzionari russi e ha assicurato loro che il sistema di difesa missilistica dell'Europa orientale era "diretto contro le minacce provenienti dall'area euro-atlantica" e "non contro la Russia". Tuttavia, lo stesso giorno, diversi funzionari attuali e precedenti degli Stati Uniti e della NATO hanno riferito al New York Times che l'Agenzia statunitense per la difesa missilistica aveva già effettuato studi preliminari su come aggiornare i sistemi Aegis Ashore per intercettare i moderni missili balistici e da crociera russi.

Washington ha deciso di ritirarsi dal trattato INF a febbraio, accordo, firmato dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti nel 1987, che vieta lo sviluppo, il dispiegamento e il collaudo di missili a terra con gittata tra i 500 e i 5.500 km, chiave di volta per la sicurezza europea da oltre 30 anni. Mosca ha annunciato che avrebbe abbandonato il trattato se gli Stati Uniti non fossero tornati sui loro passi entro il mese prossimo.