Gli psicologi spiegano come essere felici

La dottoressa Rafaela Kalati ritiene che la questione della felicità sia molto importante nel mondo moderno.

"La felicità è essere vivi, amare quello che si fa, il proprio lavoro, attività. Inoltre, per essere felici bisogna saper trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti difficili della nostra vita e quelli semplici. La chiave per la felicità è imparare ad accettare ciò che non possiamo cambiare nella nostra vita e dobbiamo imparare come percepire in modo positivo il mondo che ci circonda", ha detto la Kalati.

Il presidente dell'Unione internazionale delle scienze psicologiche dell'UNESCO, Sazasiwen Cooper, ha osservato che i giovani hanno la possibilità di cambiare tutto per essere felici.

"Possiamo rispondere alla domanda su come gli uomini possono essere felici guardando i giovani, che hanno la possibilità di cambiare tutto. Per trovare la felicità personale bisogna capire quali sono le proprie priorità e trovare quelle persone che possono aiutarti a realizzarle", ha spiegato Cooper.

Secondo lo psicologo russo e docente presso l'università statale di Mosca Dmitrij Leontyev, la felicità non dovrebbe essere fine a se stessa.

"Molto tempo fa la filosofia lo aveva capito: quando la felicità diventa un obiettivo, ci sfugge. Sfugge a coloro che cercano la felicità, ma a coloro che si battono per qualcos'altro, come un effetto collaterale", sostiene Leontiev.

Il congresso si è tenuto dal 2 al 5 luglio per la prima volta in Russia.