In Brasile restaurano campo di concentramento degli anni ‘30

Per diversi anni, attivisti locali hanno chiesto alle autorità cittadine di fare qualcosa per preservare questo campo in memoria dei loro discendenti. Parecchie caserme, realizzate in fretta a partire da polverosi magazzini, sono in uno stato fatiscente, e la maggior parte degli edifici non sono soggetti a restauro.

Il primo passo è stato preso alla fine di giugno. La prefettura della città ha riconosciuto la necessità di preservare ciò che restava del campo di concentramento. Nel prossimo futuro questo sarà annunciato ufficialmente durante una cerimonia commemorativa. Quindi il ripristino del territorio dovrebbe seguire. Tuttavia, è probabile che ciò richieda dei finanziatori, poiché è improbabile che i loro fondi in una città con una popolazione inferiore a 30 mila persone siano reperibili.

La siccità del 1932

La siccità del 1932 nel nord-est del Brasile provocò un'ondata migratoria. Dalle remote regioni aride dello stato del Ceará, gli affamati venivano inviati nelle principali città e nei centri distrettuali. Per contenere il flusso di immigrati, le autorità locali costruirono una serie di campi di concentramento. Una pratica simile è stata usata qui prima, ma nessuno si aspettava un flusso così grande di contadini affamati. Durante il primo mese di attività di queste istituzioni, circa 74 mila persone furono accumulate al loro interno.

Le persone venivano usate come manodopera a basso costo per fare lavori pesanti. Tuttavia, la cattiva alimentazione e condizioni igieniche precarie causarono focolai di varie malattie. Il numero esatto di vittime non può essere conteggiato finora, ma secondo testimoni oculari, solo dal campo vicino alla città del Senator Pompeu, venivano sepolti in fosse comuni i corpi di 20-30 persone ogni giorno.