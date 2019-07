Video: carri armati gonfiabili, a cosa servono?

Carri armati, aerei e missili gonfiabili svolgono un compito difficile: disorientano il nemico e ne attirano i colpi. Si tratta di modelli-kamikaze che durante una guerra reale sono destinati a morire. E non dimentichiamoci dei militari in carne e ossa che si trovano vicino a loro per imitarne la manutenzione e la sorveglianza. Questi soldati rischiano la vita ben più di quelli a bordo dei carri armati veri, esponendosi in misura maggiore all’attacco dell’avversario.