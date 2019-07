Trovato nuovo pericoloso problema sul Boeing 737 MAX

Lo riferisce oggi l’agenzia Bloomberg.

I problemi segnalati dall'EASA riguardano il malfunzionamento dell'angolo d'incidenza, il trimmer, l’addestramento inappropriato dei piloti, nonché i rischi associati al software.

A questi si aggiunge un altro pericoloso problema: in caso di emergenza non è possibile disabilitare il pilota automatico.

In precedenza, più di 400 piloti hanno citato in giudizio la Boeing per aver taciuto sui problemi del 737 MAX. I voli di questo aeromobile sono stati sospesi negli Stati Uniti e in altri paesi dopo i disastri Ethiopian Airlines e Lion Air.