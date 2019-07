Biden: se ci fossi stato io alla Casa Bianca la Russia non avrebbe mai interferito nelle elezioni

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la Russia non avrebbe mai interferito nelle elezioni presidenziali se alla Casa Bianca ci fosse stato lui. Tuttavia, il New York Post fa notare che ciò è accaduto proprio quando lui era il vice di Barack Obama.

"Mentre Putin sta cercando di rovinare le nostre elezioni, in realtà sta rovinando le elezioni in Europa. Guarda cosa succede in Ungheria… Pensi che sarebbe successo davanti ai miei occhi, prima di Barack? Posso assicurarti che questo non sarebbe successo", ha detto Biden.

La pubblicazione ricorda che dopo due anni di indagini, l'ex procuratore speciale Robert Muller ha accusato la Russia, e in particolare il presidente Vladimir Putin, di aver interferito nelle elezioni statunitensi del 2016. Allo stesso tempo, secondo l'intelligence, il Cremlino interferirà anche nelle prossime elezioni del 2020.