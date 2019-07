Turchia, la polizia sequestra 18 grammi di materiale radiottivo

"Gli agenti della polizia hanno sequestrato 18 grammi di californio, un materiale radioattivo impiegato nella fabbricazione di testate nucleari, per il valore di circa 72 milioni di dollari. L'importazione, lo stoccaggio e il trasporto del californio richiedono un permesso speciale. Il materiale sequestrato è stato inviato all'Agenzia per l'energia atomica turca per essere analizzato", afferma un comunicato della presidenza provinciale.

Il quotidiano Sabah ricorda nel marzo 2018 ad Ankara era stato sequestrato del materiale inizialmente creduto californio, ma le analisi svelarono che non si trattava di un elemento radioattivo.