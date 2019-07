Francia consegnerà primo caccia Rafale all'India in due mesi

La Francia fornirà all'India il primo dei 36 caccia Rafale ordinati entro due mesi, e il resto verrà consegnato nei prossimi due anni. Questo è stato segnalato ai giornalisti dall'Ambasciatore francese in India, Alexander Ziegler.

"Il primo Rafale sarà consegnato all'aeronautica indiana in due mesi, penso a settembre, giusto in tempo, 36 saranno consegnati in due anni", ha riferito l'ambasciatrice francese sabato all'agenzia di stampa PTI.

Il "Rafale è un velivolo eccellente, siamo orgogliosi che sia stato scelto dall'India, penso che questo velivolo aumenterà in modo significativo le capacità dell'Air Force indiana", ha aggiunto il diplomatico.

In precedenza, a marzo, il comandante in capo dell'aviazione indiana, il maresciallo Birender Singh Dhanoa, riferiva anche che New Delhi era in attesa della consegna dei primi combattenti francesi a settembre.

Nel 2016, l'India e la Francia hanno firmato un contratto per la fornitura di 36 caccia Rafale prodotti dalla società francese Dassault Aviation per un totale di circa $ 8,8 miliardi. In precedenza era previsto l'acquisto di 126 di tali aerei, ma Nuova Delhi ha ridotto l'ordine a causa dell'elevato costo. Gli aerei devono arrivare in India in diversi lotti a partire dal 2019.

In questo caso, Rafale intende anche partecipare al concorso per la fornitura alla Indian Air Force di oltre 110 nuovi caccia . Secondo i media locali, questa offerta è stata presentata anche dal MiG-35 russo, dall'F / A-18 americano, dal Typhoon europeo, dall'americano F-16 e dallo svedese Gripen E.