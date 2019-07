Autorità della Tunisia vietano alle donne di indossare niqab negli uffici pubblici

Il governo tunisino ha emesso un decreto che vieta l'uso del niqab (copricapo femminile con una fessura stretta per gli occhi che copre il volto) nelle istituzioni pubbliche. Lo ha segnalato oggi il canale televisivo Al-Arabiya.

Ora le donne potranno osservare il severo codice di abbigliamento islamico solo al di fuori delle mura degli uffici governativi.

Un simile divieto di indossare il niqab nelle istituzioni pubbliche è in vigore in alcuni Paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Nel mondo musulmano le limitazioni all'uso del hijab e niqab sono in vigore in Algeria, Siria, Turchia e in molti altri Paesi.