In Austria, l’83% degli intervistati ha scelto le salsicce viennesi mentre il 17% la Frittatensuppe, una zuppa a base di brodo di manzo o di pollo con frittelle. In Belgio, l'88% dei turisti russi preferisce i waffle ma solo il 12% le patatine fritte.

In Bulgaria, il 76% consiglia di provare il Banitsa mentre il 24% opta per il doner. Nel Regno Unito, il 71% dei russi sceglie il famosissimo fish-and-chips, a differenza del 29% che propende per le torte della Cornovaglia ripiene di manzo, patate e cipolle. In Ungheria, il 58% dei turisti russi adora il kalach e il 42% per lo shawarma ungherese.

In Germania, il 66% dei russi mangia Currywurst e il 34% ha il doner kebab. In Grecia, il fast food più preferito dal 63% dei russi è il gyros eil 37% i souvlaki. In Danimarca, il 71% mangia lo smutrebrood (un panino con pane di segale), mentre il 29% la zuppa di yogurt. In Spagna, il 58% ordina tapas e il 42% per le tortilla. In Italia, il 56% dei russi preferisce mangiare la pasta e il 44% la pizza.