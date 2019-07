Molestie sessuali ai rifugiati, politico norvegese condannato

Il tribunale di Tromsø ha dichiarato colpevole l'ex governatore della provincia omonima ed ex ministro della pesca norvegese Svein Ludwigsen di abuso di ufficio e molestie sessuali contro tre giovani rifugiati, riporta NRK Television and Radio.

"Il tribunale di Tromsø non ha creduto all'ex governatore e ministro della pesca, Svein Ludwigsen, che è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi d'imputazione e condannato a cinque anni di carcere e a pagare una multa di 743 mila corone (circa 87 mila dollari) a titolo di risarcimento alle vittime", ha riportato il canale.

Ludwigsen è stato accusato di abuso di potere, il tribunale ha ritenuto che egli abbia aver usato la sua posizione per avere una relazione intima con tre giovani uomini. Tutti e tre sono arrivati in Norvegia come richiedenti asilo e hanno incontrato Ludwigsen per la prima volta quando prestava servizio come governatore nella provincia di Tromsø.

L'ex governatore e ministro non ha ammesso la sua colpevolezza nel processo giudiziario e intende appellarsi al verdetto. Secondo la sua opinione, la corte ha indagato su prove false.

Uno dei giovani, sulla cui deposizione è stata formulata l'accusa, ha raccontato alla corte che Ludwigsen lo aveva convinto che fosse in grado di poter influenzare la ricezione o il rifiuto del permesso di soggiorno temporaneo. Inoltre secondo il rifugiato questo difficile rapporto per è durato per diversi anni. Tuttavia, l'ex governatore ha insistito sul fatto che le relazioni intime con il rifugiato erano basate su un accordo reciproco. Al processo sono state presentate la testimonianza di tre uomini, oltre a fotografie che indicano la relazione sessuale dell'ex governatore e dei rifugiati.

Ludwigsen è stato arrestato nel gennaio 2018. Ha trascorso cinque settimane in detenzione preventiva, dopo di che è stato rilasciato. Il processo è iniziato l'11 giugno, l'accusa ha richiesto cinque anni e mezzo di reclusione, gli avvocati hanno insistito per l'assoluzione.