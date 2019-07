Imbarcazione con 70 migranti si capovolge davanti a coste Tunisia - 1 morto

Secondo le sue informazioni, l'incidente è avvenuto mercoledì. Secondo un rappresentante dell'organizzazione, Montma Slim, uno dei sopravvissuti ha detto giovedì alla guardia costiera della Tunisia che la nave è affondata al largo della città di Zarzis. Ha aggiunto che più tardi un dei migranti soccorsi è morto in ospedale. Non vengono fornite informazioni sul destino delle altre persone nella barca.

L'agenzia ANSA, con riferimento alla Mezzaluna Rossa tunisina, a sua volta, riferisce che si trattava di un gommone che è salpato mercoledì dalla costa della Libia. Come l'attivista della Mezzaluna Rossa Shamseddin Marzoug ha detto all'agenzia, a seguito dell’incidente, "solo cinque persone sono sopravvissute, almeno 80 sono disperse". Allo stesso tempo, come ha confermato l'attivista, uno dei cinque sopravvissuti, originario della Costa d'Avorio, è morto in seguito in ospedale.