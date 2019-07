Cina: nelle grandi città è stato vietato uscire a torso nudo

Le autorità di Jinan, il centro amministrativo della provincia di Shandong (Cina orientale), hanno avvertito che, nonostante il caldo, i cittadini devono seguire le regole della decenza nelle strade. Secondo il quotidiano China Daily, l'ente municipale per il mantenimento delle norme etiche nella società ha distribuito una circolare speciale che regola l'aspetto dei cittadini nei luoghi pubblici, come i parchi, le piazze, le varie attrazioni turistiche, nonché nei trasporti pubblici.

In particolare, ai cittadini non è permesso di presentarsi in zone pubbliche a torso nudo o a piedi nudi. Inoltre sono invitati a non tuffarsi e a non lavare i vestiti nelle fontane, nei laghi e negli stagni all'interno della città.

Ai media locali è stato chiesto dall'amministrazione cittadina di evidenziare rubriche, pagine o storie specifiche per parlare dei trasgressori. Foto o video con cittadini seminudi verranno ora regolarmente pubblicati sulle pagine dei giornali cittadini e della televisione municipale. Inoltre i trasgressori verranno multati.

Come ha affermato Fan Lizhen, capo del comitato Jinan per la costruzione della cultura dell'alta città, queste regole sono entrate in vigore il 28 giugno. Ma non solo Jinan sta cercando di migliorare il livello culturale della sua gente. Regole simili verranno introdotte per il periodo estivo nella megalopoli di Tianjin, dove per entrambi i sessi che presentano in "topless" in luoghi pubblici è stato deciso di emettere una multa da 50 a 200 yuan ($ 7-29).

Allo stesso tempo, le autorità delle città cinesi sono costrette ad ammettere che apparire per strada a torso nudo è molto diffuso, soprattutto da parte delle persone di mezza età. Di solito i cittadini semi-vestiti scendono in strada la sera. Le donne osservano ancora un certo codice di abbigliamento, che escono in pigiama o vestiti corti.

L'argomento è ampiamente discusso nei social network. La maggior parte degli utenti sottolinea che ci sono alcuni "tabù" nella società cinese. Ad esempio, la pornografia è severamente vietata, anche il gioco d'azzardo è illegale. Ma camminare per strada a torso nudo non viene considerato un insulto alla moralità pubblica.

Il caldo nella maggior parte della Cina sta solo aumentando. Nei prossimi giorni, i meteorologi promettono in molti luoghi temperature fino a 40 gradi o più.