Condoglianze del Papa alle famiglie dei sommergibilisti russi

"Il Santo Padre è stato informato della tragedia che si è verificata sul sottomarino russo ed ha porto le condoglianze e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto in questa tragedia", ha detto Alessandro Gisotti, direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede.

In precedenza il ministero della Difesa russo aveva segnalato un incendio in una struttura di ricerca sottomarina nei pressi di Severomorsk. 14 sommergibilisti della Marina russa, tra cui sette capitani del primo grado e due eroi della Russia, hanno perso la vita. Una parte dell'equipaggio è riuscita a mettersi in salvo.