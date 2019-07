Congresso Usa ostacola la criptovaluta di Facebook

I membri della commissione Finanza della Camera dei Rappresentanti hanno inviato una lettera ufficiale al management di Facebook con la richiesta di sospendere lo sviluppo dell'ultimo e più ambizioso progetto di Mark Zuckerberg: la criptovaluta globale Libra, con una potenziale copertura di 2,7 miliardi di utenti tra Facebook, WhatsApp ed Instagram.

Secondo Business Insider, i legislatori chiedono più tempo per discutere le possibilità di hacking di Libra, l'impatto della nuova criptovaluta sulla sicurezza nazionale, nonché l'errato calcolo dei rischi per il sistema monetario globale. Il testo completo della lettera è stato pubblicato da Frank Thorp, corrispondente della NBC a Washington.

I membri del Congresso sottolineano che la nuova sfida di Zuckerberg "solleva serie preoccupazioni per la privacy, il commercio, la sicurezza nazionale e la politica monetaria, non solo per 2 miliardi di utenti di Facebook, ma anche per investitori, consumatori e l'intera economia globale".

In teoria Libra, legata alle monete legali (strumenti di pagamento non coperti da riserve di altri beni, quindi privi di valore intrinseco), è un'alternativa al tradizionale sistema finanziario con il suo centro di emissione, molto lontano da una cripto-anarchia e che copre 2,7 miliardi di persone. Questo è il numero di utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram. Ma in pratica il suo utilizzo anche all'interno del social network Facebook può essere seriamente limitato: tutto dipenderà da cosa è possibile concordare con i regolatori.

Al momento Facebook prevede di integrare strettamente Libra nei suoi servizi e iniziare ad effettuare pagamenti con questa nuova criptovaluta all'inizio del 2020.

I legislatori statunitensi possono frapporre grandi ostacoli a Libra e l'attuale lettera è solo l'inizio di trattative difficili.