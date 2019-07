Rivelati dettagli sulla scorta del leader nordcoreano Kim Jong-un

Guardie del corpo che corrono circondano la macchina del leader nordcoreano Kim Jong-un in quanto da bambino il leader nordcoreano l'aveva visto in un film con Clint Eastwood. Lo riporta la rivista Insider.

I giornalisti hanno preso le informazioni sulle guardie del corpo di Kim da un libro della corrispondente del Washington Post Anna Fifield dal titolo "Il grande successore: il destino divinamente perfetto del brillante compagno Kim Jong-un". In questa pubblicazione si parla di quanto sia dura la selezione delle guardie del corpo del leader nordcoreano. I candidati devono essere idonei dal punto di vista medico, psicologico e persino nell'aspetto fisico: vengono selezionati solo quelli la cui altezza è approssimativamente uguale a quella di Kim.

Inoltre i servizi segreti controllano attentamente le famiglie delle future guardie del corpo: gli addetti alla sicurezza di Kim possono essere assunti solo se provengono dalle famiglie più fedeli al regime. Durante l'addestramento imparano il taekwondo, fanno nuoto ed apprendono le tattiche di combattimento. Inoltre sono addestrati ad usare diversi tipi di armi: sono di fatto gli unici cittadini nordcoreani a cui è consentito portare armi in presenza di Kim.

Inoltre le guardie del corpo si allenano molto a correre per seguire la limousine di Kim. Il leader nordcoreano ha tratto ispirazione per questo metodo di protezione dal film americano "Nel centro del mirino" del 1993, che aveva visto da bambino. Il ruolo da protagonista, un ufficiale dei servizi segreti che era stato in servizio nella scorta del presidente americano John F. Kennedy, era stato interpretato nel film dall'attore Clint Eastwood.

Secondo la pubblicazione, circa 100mila persone sono impegnate nella sicurezza personale di Kim Jong-un. Tra i soggetti coinvolti ci sono persone che assaggiano il cibo che viene servito al leader ed altri che fanno la guardia ai servizi igienici in modo che le spie straniere non possano analizzare il Dna di Kim.