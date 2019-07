Come vi proteggete dalle “radiazioni della morte” dei dispositivi elettronici?

Il motivo per cui gli elettrodomestici e gli altri moderni dispositivi elettronici espongono la nostra salute a determinati rischi è legato all’influenza sull’organismo dei campi elettromagnetici creati da questi gadget.

Il direttore del Centro di psicologia razionale Mikhail Khors ha spiegato che coloro che parlano delle cosiddette “radiazioni della morte” spesso sono affetti da paranoia, come anche coloro che accusano i servizi segreti russi si interferire con la loro vita privata.

Anche se i paranoici spesso possono trovare argomentazioni razionali alle loro teorie, bisogna tenere in mente che i moderni dispositivi tecnici sono sicuri per l’uomo, a patto che si rispettino le regole di utilizzo dei gadget.

“Certamente anche i telefoni cellulari emettono radiazioni, come anche il forno a microonde, che ha due frequenze diverse per riscaldare il cibo e rilascia un campo elettromagnetico. Ma è sufficiente allontanarsi dal dispositivo di 1,5-2 metri e via: non sarete esposti ad alcun rischio”, ha raccontato il presidente del Comitato nazionale russo per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, il dottore di ricerca in biologia Oleg Grigor’ev.

Per rendere un telefonino innocuo basta utilizzare gli altoparlanti o gli auricolari mentre si parla al telefono, accortezza che, tra l’altro, rende le mani libere di svolgere altre attività.

Una delle fonti di radiazioni elettromagnetiche più pericolose che abbiamo in casa, invece, è il router che usiamo per diffondere la rete Wi-Fi, le cui irradiazioni sono paragonabili a quelle della stazione di base di un sistema di radio comunicazioni. Per questa ragione si consiglia di collocare i router a una distanza minima di tre metri dalla camera da letto, meglio se in corridoio o in cucina.

I telefonini, tuttavia, sono pericolosi anche per altri motivi: infatti sono terreno fertile per batteri, virus, funghi e altri microrganismi dannosi.