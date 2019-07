Perché muoiono le donne russe in età precoce

In Russia muoiono ogni anno più di 200 su 100 mila donne giovani. Il Ministero della Sanità russo ha reso pubblici i dati sulle maggiori cause di morte.

Quasi una donna su quattro in età lavorativa in Russia muore a causa di tumori (23,8% dei decessi). Quasi la stessa quantità di donne muore per patologie del sistema circolatorio.

Il terzo posto nella classifica delle cause di morte tra le donne è occupato da cause esterne, che si verificano nel 19,2% dei casi di morte.

Il coefficiente di morte di donne in età lavorativa in Russia è pari a 209,4 casi su 100 mila persone secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2017. Rispetto al 2016 questo dato è sceso del 6,9%.

Le regioni russe interessate in minor misura dalla morte di donne in età precoce sono l’Inguscezia, il Dagestan e la Cecenia. Le regioni con un tasso di mortalità più alto tra le donne giovani sono invece Tuva, Chukotka e la regione di Kemerovo.