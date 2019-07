Perché Erdogan ha preferito gli S-400 agli analoghi NATO - Deutsche Welle

Ci sono diversi motivi per i quali la Turchia ha preferito gli armamenti russi a quelli occidentali. Prima di tutto il prezzo: gli S-400 costano due volte di meno delle loro controparti francesi e americane. La flessibilità: il sistema può essere armato con missili di diverso tipo ed è in grado di abbattere aerei e missili balistici tattici, oltre a droni ad altitudini fino a 27 km.

Ma la Turchia ha anche motivi politici per acquistare le armi russe. Ankara è particolarmente attratta dalla possibilità di usare questo sistema contro le armi americane. Secondo alcuni esperti, questo accordo è un segnale agli Stati Uniti e ad altri che Ankara perseguirà una politica di difesa indipendente.

Infatti gli Stati Uniti si oppongono categoricamente all’acquisto, temendo che la Russia possa usare gli S-400 per spiare i nuovi caccia F-35 che dovrebbe ricevere la Turchia nell’ambito del programma Joint Strike Fighter.

Ankara conta anche sul trasferimento di tecnologia dalla Russia. Alcune parti dell’S-400 saranno prodotte nelle fabbriche turche. Ma sarà più come "partecipazione simbolica", sono convinti gli esperti: "si tratta di avvitare un paio di viti, non di più". Secondo rapporti non confermati, Mosca ha rifiutato di fornire ad Ankara l'accesso alle impostazioni del sistema elettronico, ad esempio, al software d'identificazione amico o nemico.

Dopo la Cina, la Turchia è diventata il secondo paese ad acquistare il S-400. L'India ha anche firmato un accordo del valore di $ 5,5 miliardi e si aspetta la consegna dei sistemi. Anche alcuni paesi del Golfo Persico hanno mostrato interesse. Ma l'S-400 ha degli svantaggi, dicono gli esperti. "Non è mai stato usato in condizioni di combattimento reali", afferma l'esperto Simon Veceman dell'Istituto di Stoccolma per gli studi sulla pace.

"L'unico sistema di difesa aerea testato in battaglia è il Patriot americano nella Guerra del Golfo nel 1991".