Fumare fa male agli occhi (oltre che ai polmoni)

Milioni di persone continuano a fumare e mettere a rischio la propria salute. LA Association of Optometrist ha condotto un sondaggio e spiega quali sono i rischi per gli occhi.

Nonostante il chiaro legame, solo una persona su cinque riconosce che fumare può portare alla cecità, rivela la Association of Optometrists (AOP), basata in Regno Unito. Eppure i fumatori hanno il doppio delle possibilità di perdere la vista, sottolinea il Royal National Institute of Blind People (RNIBP), l’associazione inglese degli ipovedenti. Questo è legato al fatto che il fumo del tabacco può causare o peggiorare condizioni patologiche dell’occhio.

Il fumo di sigaretta contiene sostanze chimiche tossiche che possono irritare e danneggiare gli occhi. Per esempio, metalli pesanti, come piombo e rame, possono accumularsi nel cristallino, un organo trasparente situato all'interno del bulbo oculare dietro alla pupilla che focalizza i raggi solari, e causare la cataratta.

Fumare può aggravare i problemi alla vista legati al diabete danneggiando i vasi sanguigni dietro all’occhio (la retina). I fumatori corrono un rischio circa 3 volte superiore di sviluppare la degenerazione maculare legata all'età, una condizione che riguarda la vista centrale dell’individuo, privandolo della capacità di vedere i dettagli.

Inoltre, chi fuma corre un rischio 16 maggiore di perdere improvvisamente la vista a causa della neuropatia ottica, che blocca l’arrivo di sangue all’occhio.

Su 2006 adulti, il 18% hanno affermato, correttamente, che fumare aumenta il rischio di cecità o perdita della vista, mentre tre quarti (il 76%) sanno che il fumo è legato al cancro.

La AOP dice che smettere o evitare di fumare è uno dei passi migliori che si possono fare per proteggere la vista, oltre a sottoporsi a controlli oculistici regolari.

Aishah Fezlanie, optomerista e consulente per AOP, ha spiegato che “le persone tendono a sapere che c’è un legame tra fumare e il cancro, ma molti non sono consapevoli dell’impatto che il fumo può avere sugli occhi”.

“Fumare aumenta il rischio di sviluppare patologie che minacciano la vista, come la degenerazione maculare legata all'età, e questa è una ragione importante per la quale i fumatori dovrebbero considerare di smettere”, ha aggiunto.