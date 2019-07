Kaspersky Lab: gli anziani italiani se la cavano bene con la tecnologia

Kaspersky Lab ha condotto una ricerca a livello mondiale sulle conoscenze e l’uso delle apparecchiature tecnologiche, ed è risultato che gli over 55 italiani sono tra i più capaci e indipendenti al mondo in questo ambito.

A quanto pare i più anziani in Italia non hanno grossi problemi a eseguire operazioni complesse, come ad esempio configurare una rete internet su un computer fisso, o installare un router. Tuttavia molti degli intervistati italiani (44%) hanno ammesso di telefonare un giovane per chiedere aiuto, mentre il 65% delle donne italiane afferma di non avere conoscenze tecnologiche, il che mostra un gender gap.

Secondo il sondaggio tra gli italiani che chiedono aiuto il 32% ritiene difficile configurare un router, mentre il 30% ritiene che sia difficile identificare ed eliminare un virus.

In generale a livello globale è risultato che le generazioni più anziane sono comunque fortemente dipendenti dai giovani in termini di tecnologia e di sicurezza, infatti secondo il sondaggio il 64% dei millennials (nati negli anni ottanta e novanta del XX secolo) ha aiutato un parente più anziano con la tecnologia e che solo il 19% di questi ultimi è disposta a pagare per ottenere supporto tecnico, e che quindi la maggior parte delle generazioni più anziane dipendono su un membro della famiglia.

Arlington Research ha effettuato un sondaggio online di 11.000 consumatori per conto di Kaspersky Lab. Gli intervistati provenivano da 13 diversi paesi, tra cui Austria, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il campione di ciascun paese era costituito da adulti a partire da 17 anni in su con quote rappresentative a livello nazionale per sesso, età e regione. Tutti gli intervistati dovevano avere accesso online per prendere parte in questo sondaggio.