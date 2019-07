NATO vuole organizzare rivoluzioni colorate in stati post-sovietici - Consiglio di sicurezza russo

La NATO sta cercando di sostenere la presa del potere da parte dei regimi filo-occidentali in alcuni paesi dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO), ha detto Rashid Nurgaliyev, vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, al quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta.

"Non è un segreto per noi che la NATO stia aprendo la strada a regimi controllati dall'Occidente affinché prendano il potere in un certo numero di paesi CSTO, anche provocando rivoluzioni colorate”, ha sottolineato Nurgaliyev.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che gli stati membri della CSTO sono pronti a una proficua cooperazione con i membri della NATO.

"Abbiamo una serie di questioni da discutere, comprese quelle relative alla migrazione illegale e alla lotta contro il terrorismo. Nel nostro mondo globalizzato e strettamente interconnesso, saremmo interessati a riprendere il dialogo Russia-NATO", ha sottolineato Nurgaliyev, aggiungendo che sarebbe possibile solo su “base equa".

Ha anche osservato che la cooperazione dei paesi terzi con la NATO ha sempre "una componente anti-russa".

"Questo è stato confermato molte volte dalla pratica. Per quanto riguarda i suoi partner CSTO, lo scopo della NATO è di seminare discordia tra i nostri alleati nell'organizzazione ", ha concluso Nurgaliyev.

La CSTO è un'alleanza militare internazionale volta a migliorare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli stati membri. L'organizzazione comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. Il suo obiettivo principale è combattere il terrorismo internazionale e altre minacce alla sicurezza.

L'alleanza CSTO è stata istituita sulla base del trattato sulla sicurezza collettiva, firmato dagli stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) il 15 maggio 1992.

Il termine "rivoluzione colorata" è ampiamente usato per descrivere i cambi di regime appoggiati dall'Occidente che hanno avuto luogo in alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica e dei Balcani durante gli anni 2000, tra cui la "rivoluzione arancione" dell'Ucraina, la "rivoluzione delle rose" in Georgia, la "Rivoluzione dei bulldozer" in Serbia e la "rivoluzione dei tulipani" del Kirghizistan.

Il termine è stato anche usato per descrivere una serie di sconvolgimenti politici altrove, incluso il Medio Oriente.