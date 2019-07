Biglietto da visita di Putin in vendita su internet

Ha spiegato che suo nonno, anche dal nome Viktor Pripisnov, ha lavorato per tutta la vita nelle autorità della Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan, e dal 1998 al 2001 è stato presidente della Duma regionale di Volgograd. Durante un viaggio di lavoro a Leningrado nel 1989-1990, incontrò il futuro presidente, che lavorava allora nel municipio.

"Si scambiarono i biglietti da visita <...> Per lungo tempo, questo biglietto da visita non suscitava alcun interesse per nessuno a casa, poi l'ho trovato per caso. <...> Considerando l'interesse (per Putin), ho pensato che ci sarebbero stati dei fan che avrebbero voluto avere una cosa del genere a casa, ho deciso di venderlo, non ne ho bisogno, un pezzo di carta è un pezzo di carta", ha detto Pripisnov.

Pripisnov non ha ancora deciso il prezzo. Come ha ammesso a Sputnik, vuole ascoltare i suggerimenti dei collezionisti. Secondo Pripisnov per ora l’offerta più alta proposta è stata quella di un potenziale acquirente di Mosca: 55 mila rubli.