Europei smascherano la tattica delle spie russe

Secondo il documento, gli agenti segreti russi agiscono in Slovacchia soprattutto sotto copertura diplomatica e cercano di arruolare fonti tra i funzionari locali, nelle forze armate, nella sfera dell’energia e della difesa.

Oltre alle spie russe, anche quelle cinesi sono attive nel paese e sono interessate soprattutto alle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni.

“Ad oggi la Repubblica di Slovacchia non è stata oggetto di campagne ibride intensive e specificamente orientate da parte di soggetti statali o non statali e non ha avuto a che fare con minacce aggressive”, si legge nel report dei servizi segreti slovacchi.

Il SIS ha dichiarato che sta continuando a tenere sotto controllo gli stranieri potenzialmente pericolosi che potrebbero rivelarsi agenti segreti di altri paesi.

Il 26 febbraio a Stoccolma è stato arrestato un uomo sospetto di attività di spionaggio per conto della Russia. Secondo le informazioni diffuse allora, l’uomo, uno svedese, serviva come spia per Mosca almeno dal 2017 e si ritiene che sia stato ingaggiato da un agente russo che lavorava in Svezia come diplomatico. Il giorno dopo nel paese è stato arrestato un altro uomo con le stesse accuse, ma secondo quanto reso noto i due casi non erano legati tra di loro.

A marzo la Svezia ha chiesto che il diplomatico russo Evgenij Umerenko lasciasse il paese, rifiutandosi di accettare nuovi diplomatici in sua sostituzione. Il Ministero degli Esteri russo ha risposto cacciando dal paese due diplomatici svedesi.