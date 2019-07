Mosca: trovato messaggio in bottiglia nella Moscova

Una famiglia inglese durante una vacanza in Spagna ha lanciato in mare una bottiglia con un messaggio all’interno. Come scrive The Weston & Somerset Mercury la bottiglia è stata ritrovata nel fiume della capitale russa, la Moscova.

A maggio Ritchie Powell e sua figlia Taylor erano in vacanza presso la cittadina turistica di Santa-Susanna a Barcellona. Questi dopo una cena hanno deciso di lanciare in mare una bottiglia con un messaggio all’interno scritto su un foglio di carta.

“Ciao, mi chiamo Taylor Powell, ho quattro anni. Sono in vacanza con mio padre in Spagna. Se hai trovato questa lettera, rimanda una foto del tuo paese e il tuo nome". Alla fine della lettera, la bambina ha indicato il numero di telefono di suo padre. "Ho aiutato Taylor a gettare la bottiglia nel mare in modo che non tornasse a riva", ha spiegato Ritchie Powell, il padre della bambina.

Il 7 giugno, Ritchie ha ricevuto un messaggio su WhatsApp da un utente sconosciuto di Mosca che dichiarava di aver trovato una bottiglia con la lettera.

"All'inizio non ci credevo. Ho chiesto una conferma. Si è scoperto che il messaggio era davvero arrivato a Mosca", ricorda l’uomo. "L’ho detto a Taylor, ed era così felice." Il suo viso è immediatamente brillato di felicità e orgoglio".

I residenti di Mosca, Sasha e Alex, hanno risposto al messaggio: "Ciao Taylor! Abbiamo trovato la bottiglia con la tua lettera nel fiume di Mosca (che si trova in Russia). Speriamo che tu si sia divertita in Spagna! Con amore da Mosca! "La coppia ha scattato una foto della lettera trovata sullo sfondo della via Kuznetsky Most.