Simonyan in ucraino a Zelensky: liberate Vyshinsky

“Domani potrebbero liberare Kirill Vyshinsky. Un giornalista che è stato recluso per 413 giorni per essere un giornalista. Signor Zelensky, mi rivolgo a lei. Lo faccia”, ha scritto Margarita Simonyan in lingua ucraina sul suo canale Telegram.

L’avvocato del giornalista, Andrej Domansky, il 18 giugno ha comunicato che durante la prossima seduta, il 3 luglio, il tribunale forse considererà i mezzi di deterrenza. La difesa conta su un alleviamento della pena, compresi gli arresti domiciliari.

Il caso di Kirill Vyshinsky

Vyshinsky è stato arrestato il 15 maggio 2018 a Kiev. Il giornalista è accusato di alto tradimento e di di sostenere le autoproclamate Repubbliche del Donbass. La pena massima per questo reato è 15 anni di carcere. Il successivo 17 maggio i giudici hanno convalidato l'arresto preventivo di Vyshinsky.

Durante una delle sedute del tribunale Vyshinskij si è rivolto a Vladimir Putin chiedendogli aiuto e ha dichiarato che avrebbe rinunciato alla cittadinanza ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l'arresto di Vyshinsky è un caso senza precedenti e sottolineato che il giornalista è stato arrestato per aver svolto la sua attività professionale.

Il segretario generale dell’OSCE Thomas Greminger ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto e ha ricordato che tutti i paesi membri dell’organizzazione devono rispettare gli standard internazionali e non devono intromettersi nel lavoro dei media.

Lo scorso aprile altre 250 giornalisti russi e di altri paesi hanno firmato un appello rivolto al presidente ucraino Vladimir Zelensky, esortandolo a far scarcerare Vyshinsky.