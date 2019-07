GB, cadavere cade da aereo in atterraggio in un sobborgo di Londra

Un uomo del sobborgo londinese di Lambeth ha trovato nel suo giardino un morto, che si è scoperto essere precipitato, già cadavere, dal vano carrello di un aereo in fase di atterraggio. Lo riferisce il Mirror.

È questa la conclusione a cui sono arrivati gli inquirenti, che indagano sul cadavere ritrovato in un giardino di Lambeth. Con molta probabilità l’uomo si era nascosto nel vado carrello prima del decollo dell’aeromobile da Nairobi, in Kenya, morendo durante il volo. Il suo corpo, quindi, sarebbe caduto una volta che il vano carrello si è riaperto in fase di atterraggio.

