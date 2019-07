Giappone, riprende la caccia alle balene dopo oltre 30 anni di divieto

“Una piccola flotta giapponese ha catturato le sue prime balene lunedì nella prima caccia commerciale giapponese in più di tre decenni, una mossa che ha suscitato la condanna globale e le paure per il destino delle balene”, afferma l’agenzia.

Il divieto alla caccia commerciale delle balene in Giappone è stato abrogato dopo l’uscita del paese dall'International Whaling Commission (IWC) il 30 giugno. Il divieto era in vigore dal 1982. Le balene venivano cacciate solo per scopi scientifici al di fuori della zona economica giapponese, ma la carne delle balene catturate per la ricerca finiva comunque sugli scaffali dei negozi e nei ristoranti.