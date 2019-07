Spagna, governo invierà reclamo al Vaticano per dichiarazione Nunzio sulla riesumazione di Franco

“Queste dichiarazioni non stupiscono, ho già avuto qualche conversazione difficile con il Nunzio. Riceverà da parte dello stato spagnolo una risposta contundente”, ha detto la Calvo ai microfoni della radio Cadena Ser, definendo queste affermazioni “inopportune e inaccettabili”.

Il governo di Pedro Sanchez ha deciso la riesumazione delle spoglie di Francisco Franco dal mausoleo che si trova nel memoriale per i caduti della guerra civile al cimitero di El Pardo, dove è sepolta la moglie. Il motivo è che Franco non è una vittima della guerra civile. Tuttavia lo scorso 5 giugno la Corte suprema ha decretato la sospensione a titolo precauzionale della riesumazione, e del successivo trasferimento, delle spoglie dell’ex dittatore, in programma per il 10 giugno.