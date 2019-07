Iran, Zarif: arricchiremo l’uranio ad oltre il 3,67%

"La fase successiva prevede il superamento del limite di 3,67%. Le misure prese dagli europei non sono sufficienti, quindi l'Iran agirà in accordo con quanto precedentemente annunciato", ha detto Zarif.

Lo scorso 8 maggio il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dichiarato che Teheran non avrebbe più rispettato i termini dell'accordo nucleare ed ha lanciato un ultimatum di 60 giorni (entro il 7 luglio) ai firmatari dell’accordo per ripristinarlo. Secondo Rouhani, le parti non hanno rispettato i loro vincoli relativi alla parte economica dell’intesa, per cui essa è da ritenersi decaduta.