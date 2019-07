NYT: gli USA potrebbero optare per il congelamento del programma nucleare nordcoreano

Gli Stati Uniti possono rinunciare alla completa denuclearizzazione della penisola coreana in favore del congelamento del programma nucleare. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense.

La pubblicazione afferma che un tale cambiamento nell'approccio di Washington al programma nucleare nordcoreano potrebbe indicare la sua disponibilità a riconoscere la Corea del Nord come potenza nucleare. Se dovesse svilupparsi uno scenario simile, osserva la pubblicazione, Pyongyang perderebbe l'opportunità di sviluppare nuove armi nucleari, mantenendo l’attuale arsenale composto, secondo le stime, "da 20 a 60" testate nucleari.

Il congelamento del programma nucleare potrebbe non essere la decisione finale, ma un passo intermedio verso la completa denuclearizzazione.

"L'amministrazione [USA] insiste ancora, sia in pubblico che in privato, che il suo scopo è la denuclearizzazione. Ma, riconoscendo che la richiesta massimalista per il rifiuto iniziale del leader nordcoreano Kim dall'ambito programma nucleare non porta a nulla, sta considerando un nuovo approccio, il cui inizio sarà importante, sebbene un passo moderato", scrive il NYT.