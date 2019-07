In Polonia annunciato nuovo centro di addestramento USA

Un nuovo centro di addestramento militare per soldati americani sarà costruito in Polonia, nella località di Drawsko Pomorskie, annuncia ministro della Difesa.

La notizia è stata annunciata dal ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak in diretta alla radio polacca.

“Nel terzo trimestre di quest’anno firmeremo un accordo con gli USA per un centro di addestramento militare nel poligono di Drawsko Pomorskie. Il centro sarà destinato principalmente alle truppe americane e i soldati dell’esercito USA potranno affinare le proprie capacità sul posto, senza dover andare in Germania”, ha spiegato Błaszczak.

In precedenza era stato reso noto che gli USA e la Polonia avevano preso accordi per la dislocazione in territorio polacco di una squadriglia di droni di ricognizione MQ-9 Reaper e che Washington aveva intenzione di aumentare la quantità di soldati presenti nel paese di un migliaio di persone, che si sarebbero aggiunte ai 4500 militari americani già in servizio in Polonia.

Inoltre in Polonia sarà collocato il nuovo comando delle forze armate USA sull’ala orientale della NATO.

A sua volta la Polonia si è impegnata a preparare tutte le infrastrutture necessarie e costruire a proprie spese un aeroporto militare che possa essere utilizzato per il trasporto delle forze armate “per le esercitazioni o in caso di imprevisti”.

Secondo le informazioni del Ministero della Difesa polacco, le truppe USA saranno dislocate in sei punti diversi nel territorio del paese, prevalentemente al confine orientale.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che l'esercito russo analizza attentamente le informazioni al fine di evitare minacce alla sicurezza nazionale, causate dell'espansione della cooperazione militare tra la Polonia e gli Stati Uniti.