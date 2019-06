Trump si è vantato dell’arsenale nucleare americano

Gli Stati Uniti stanno modernizzando le armi nucleari e ne stanno costruendo di nuove, ma non intendono usarle mai, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Stiamo completamente ammodernando e in alcuni casi realizzando armi nucleari completamente nuove, non le useremo mai, ma abbiamo le migliori al mondo, ne abbiamo più di tutti al mondo", ha detto Trump, parlando alla base militare Osan in Corea del Sud.

"Stiamo anche investendo miliardi di dollari nello sviluppo del nostro sistema di difesa missilistica", ha detto Trump, parlando ai soldati americani del progetto di investire centinaia di miliardi di dollari in armi all’avanguardia.

"Solo per l'anno prossimo vogliamo acquistare 12 nuove navi da guerra, comprese tre portaerei nucleari, tre cacciatorpediniere con missili guidati, rompighiaccio, fregate. Nominatene un tipo, lo compreremo", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.