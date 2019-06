Club calcistico spagnolo cambia il suo nome in FC "Terra piatta"

Mostoles Balompie, che è una squadra di quarta categoria in Spagna, ha ufficialmente cambiato il suo nome in FC Flat Earth F.C.

Il presidente del club Xavi Poves ha deciso di fare un passo in tal senso a favore dei sostenitori dell'ipotesi della Terra piatta.

"Siamo nati per unire le voci di milioni di seguaci del movimento per la Terra piatta, così come tutti coloro che cercano risposte".

Il calcio è lo sport più popolare e di maggiore impatto in tutto il mondo. Creare un club dedicato a questo movimento è il modo migliore per avere una presenza permanente nei media.

L'FC Flat Earth è la prima squadra di calcio i cui tifosi sono accomunati da una delle cose più importanti: un idea", cita Javi Pove Marca.