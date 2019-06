Tremori della Merkel: co-leader dei verdi si scusa per commento sconveniente

Il cancelliere tedesco, capo dell'economia più forte d'Europa ed nominato la donna più potente del mondo, ha provocato varie speculazioni dopo i tremori che ha avuto in pubblico. Annalena Baerbock ha collegato questi episodi al cambiamento climatico e al clima estremamente caldo in Germania.

La co-leader dei Verdi, Annalena Baerbock, ha pubblicato un tweet dopo aver collegato i malori di Angela Merkel al clima durante la presentazione dei piani di protezione del clima del suo partito, dicendo "È andato tutto storto".

"Questa affermazione è stata un errore, mi sono scusata con il cancelliere, ho fatto sconsideratamente un collegamento che non esiste, il contesto della mia affermazione è stata la domanda di un giornalista se lo stato della salute del cancelliere avesse reso più urgenti delle nuove elezioni. Volevo dire un no chiaro e riferirmi al caldo", ha twittato Baerbock.

Diese Äußerung war ein Fehler. Dafür habe ich die Bundeskanzlerin um Entschuldigung gebeten. Ich habe unbedacht einen Zusammenhang hergestellt, den es nicht gibt. Hintergrund meiner Aussage war die Frage eines Journalisten, ob ... https://t.co/zXtAZKk6JQ — Annalena Baerbock (@ABaerbock) 29 июня 2019 г.

​La politica di sinistra è finita sotto il fuoco delle critiche dopo aver detto, "per quanto riguarda le temperature calde, possiamo vedere dal cancelliere che è chiaro che questo clima estivo ha conseguenze per la salute", ha riferito Deutsche Welle. Baerbock ha facendo anche riferimento al viaggio di Merkel in Iraq, dove ha sopportato temperature fino a 48 gradi Celsius (118 gradi Fahrenheit), e si è lamentata che se le temperature dovssero essere così alte in Germania, "chiunque rimanesse sotto al sole per un'ora inizierebbe a tremare" .

"Il caldo non si ferma neanche per i cancellieri", ha osservato Baerbock con sarcasmo.

La salute della leader tedesca di 64 anni è diventata una questione di dibattiti pubblici dopo essere stata vista in preda a tremori incontrollabili il 18 giugno all’insediamento del neo eletto presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Sono state respinte varie speculazioni sul suo stato di salute, sostenendo che si è trattato di un caso di disidratazione. Il secondo incidente è stato osservato durante una cerimonia per il ministro della Giustizia uscente , Katarina Barley, il 27 giugno. Tuttavia, i funzionari hanno insistito sul fatto che "il cancelliere sta bene" e ha affermato che il recente incontro è stato dovuto a "motivi psicologici".

Merkel, che compie 65 anni a luglio, ha annunciato l'anno scorso che questo sarebbe stato il suo ultimo mandato come cancelliere e si è rifiutata di cercare la rielezione come leader del partito di centrodestra dell'Unione Democratica Cristiana (CDU). La Merkel ha guidato la CDU dal 2000, portandola alla vittoria nel voto del 2005. Da allora è stato rieletta tre volte.