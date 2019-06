Portavoce di Trump si è ritrovata in mezzo a zuffa tra giornalisti

La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham si è ritrovata in mezzo a una zuffa tra i media americani e nordcoreani durante un incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un. Questo è stato riportato su Twitter dal giornalista della CNN Jim Acosta, un membro del pool della Casa Bianca.

"Mi è stato detto che la segretaria stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham si è trovata in una zuffa con i giornalisti nordcoreani che cercavano di spingere i membri del pool stampa della Casa Bianca per occupare la posizione migliore per coprire l'incontro di Trump e Kim". Grisham si è fatta solo dei lividi, ha scritto Acosta.

Oggi si è tenuto un incontro dei leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord nella linea di demarcazione militare che divide la penisola coreana.

Insieme a Trump nella zona smilitarizzata si è recato il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Dopo una stretta di mano e le cerimonie fotografiche, i capi di stato hanno tenuto colloqui alla Casa della Pace a Panmunjom.

Video: la zuffa tra i media americani e nordcoreani