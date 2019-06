Scienziati studiano le esperienze "pre-morte" delle persone

Un gruppo di scienziati di Danimarca, Norvegia e Germania sono giunti alla conclusione che circa il dieci per cento delle persone ha vissuto le cosiddette esperienze di pre-morte riporta Web MedicalXpress.

Pertanto, l'87% dei partecipanti allo studio ha dichiarato di soffrire di una percezione distorta del tempo, il 65% riteneva che la loro velocità di pensiero aumentasse, il 63% riferiva una forte acutizzazione dei sensi. Un altro 53% dei volontari ha sperimentato l'illusione di lasciare il proprio corpo fisico.

Alcuni hanno anche detto di provare una pace incredibile, ascoltare il canto degli angeli e vedere una luce alla fine di un tunnel. Un'altra risposta popolare è la sensazione della presenza di qualcun altro prima del sonno.

Va notato che le esperienze di pre-morte sono ugualmente peculiari per le persone che non sono in pericolo immediato e di quelle che, ad esempio, hanno recentemente avuto un incidente automobilistico o sono quasi annegate.

Lo studio ha coinvolto 1034 persone provenienti da 35 paesi.