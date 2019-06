Pechino: terminata costruzione aeroporto più grande del mondo

Come ha detto in precedenza a Sputnik il direttore del progetto di costruzione dell'aeroporto di Li Jianhua, Daxing non è solo un aeroporto, ma anche il più grande hub di trasporto in Cina, con un costo di circa 400 miliardi di yuan (circa $60 miliardi).

L’apertura dell’aeroporto, caratterizzato da uno schema dei terminal unico a forma di "fenice d'oro" di un milione di metri quadrati, è prevista per il 30 settembre, in occasione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.Il progetto è sotto l'attenzione personale del presidente Xi Jinping.

L'aeroporto di Daxing si trova a sud di Pechino, a 46 chilometri dal centro della città. La ragione principale della sua costruzione è stata la volontà di alleggerire il carico dell'aeroporto internazionale Shoudu, uno degli aeroporti più trafficati al mondo. La distanza tra i due aeroporti sarà di circa 67 chilometri. La prima pietra è stata posata il 26 dicembre 2014 e la costruzione è iniziata il 15 marzo 2016.