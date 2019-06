Media: l’esercito statunitense è tra i principali inquinatori mondiali

Quasi 800 basi militari in 70 paesi, un gran numero di operazioni ufficiali e segrete, unità navali nel Mar Mediterraneo, e negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano, nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Non c'è un singolo conflitto importante nel mondo in cui non partecipi, in una forma o nell'altra.

Inoltre, gli Stati Uniti hanno il più grande bilancio militare del mondo: 700 miliardi di dollari. Quasi la metà di questa somma viene spesa per la manutenzione delle infrastrutture. Per le operazioni in tutto il mondo vengono costantemente utilizzate navi portacontainer, aerei da trasporto e camion, che bruciano un'enorme quantità di carburante.

Pertanto, l'esercito americano emette molto diossido di carbonio nell'atmosfera. Secondo la ricerca realizzata dalle università di Lankasser e Durham, nel 2017, l’esercito americano ha acquistato 269.000 barili di petrolio al giorno e, bruciandoli, ha inquinato l'aria con 25.000 tonnellate di CO2.

Stando ai risultati dello studio, l’esercito americano brucia più combustibile all'anno e produce più emissioni di gas serra rispetto alla maggior parte dei paesi medi. Se esso fosse uno stato, sarebbe al 52esimo posto nella lista dei principali "inquinatori" dell'ambiente, davanti a 140 altri paesi.

Responsabile per oltre la metà delle emissioni totali di CO2 è la US Air Force, per un terzo è responsabile la Marina e il resto le truppe terrestri.

La pubblicazione sottolinea che gli americani si stanno impegnando per aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile nelle loro basi, e anche investire nello sviluppo di risorse energetiche alternative. Tuttavia, finora rappresentano una parte molto piccola di tutti i costi per il carburante.

Secondo gli scienziati, è difficile trovare un'attività che causi all'ambiente lo stesso danno catastrofico di una guerra.