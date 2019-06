Angela Merkel commenta i suoi tremori

Rispondendo ad una domanda di un giornalista sulle sue condizioni di salute, la cancelliera ha confermato di stare bene, ma non ha spiegato se si sia fatta vedere dai medici.

"Sono sicura che come sono apparsi da soli se ne andranno da soli, non posso dire nulla di particolare."

Oggi la Merkel si è incontrata con il presidente russo Vladimir Putin a margine dei lavori del G20. E' stato notato che era di buon umore.

Recentemente la Merkel ha mostrato tremori in due occasioni in pubblico. Il 18 giugno scorso durante l'incontro con il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky, la cancelliera ha tremato fortemente dando la sensazione di stare in piedi a fatica; il malore è avvenuto durante gli inni nazionali. Successivamente aveva spiegato il malessere per la disidratazione.

Un altro attacco è avvenuto qualche giorno dopo, durante un ricevimento dal capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier.