La Russia è in cima alla classifica dei paesi con l’internet senza limiti più economico

Il costo medio del servizio internet senza limiti in Russia è di 613 rubli al mese, pari a 8,55 euro. Negli altri 49 paesi presi in considerazione nello studio la tariffa media è invece di quasi 40 euro al mese.

"Gli operatori di tutto il mondo hanno suddiviso notevolmente le tariffe in tre gruppi: per la vecchia generazione con un pacchetto da 6 a 7 gigabyte, per i giovani con un pacchetto di 15-20 gigabyte, e il pacchetto con Internet illimitato. Tuttavia, solo in alcuni paesi le tariffe si possono definire economicamente accessibili. La Russia è al primo posto tra i paesi sviluppati in termini di economicità delle tariffe di internet senza limiti ", ha affermato il direttore della rivista Content Review Sergey Polovnikov.

Nella classifica generale del costo di Internet mobile, la Russia è al quarto posto e le sue prestazioni sono migliorate rispetto allo scorso anno: se il costo medio nel mondo è di circa 2,70 euro, in Russia è di 0,53 euro.

La classifica si basa sul valore medio del costo di un gigabyte convertito in rubli. Per ogni paese sono state considerate le tariffe di un massimo di quattro operatori principali, per un totale di 136 operatori.